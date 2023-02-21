Гондуров Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1913
Мать ребёнка: не указана
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.05.1916
Сын: Гондуров Константин Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Угольное, Навашинский, Нижегородская область