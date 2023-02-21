Гондуров Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГондуров Семён

Гондуров Семён

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1913

Сын: Гондуров Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.05.1916

Сын: Гондуров Константин Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Угольное, Навашинский, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close