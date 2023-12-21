Крапивянкая (Кашпур) Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1968
Отец: Кашпур Виктор Николаевич
Мать: Кашпур Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
19.06.1992
Дочь: Крапивянская Ольга Станиславовна
Отец ребёнка: Крапивянский Станислав Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.2000
Дочь: Крапивянская Татьяна Станиславовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно