Крапивянкая (Кашпур) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крапивянкая (Кашпур) Людмила Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1968

Отец: Кашпур Виктор Николаевич

Мать: Кашпур Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
19.06.1992

Дочь: Крапивянская Ольга Станиславовна

Отец ребёнка: Крапивянский Станислав Николаевич

Рождение ребёнка
23.07.2000

Дочь: Крапивянская Татьяна Станиславовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крапивянский Станислав Николаевич

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