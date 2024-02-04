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(Киба) Анастасия Петровна
(Киба) Анастасия Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.1912
Пол
Женский
Отец
Киба Пётр Гордеевич
1885 г.р.
Мать
Агриппина Григорьевна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1912
Отец:
Киба Пётр Гордеевич
Мать:
Агриппина Григорьевна
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