(Киба) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киба) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1912

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1912

Отец: Киба Пётр Гордеевич

Мать: Агриппина Григорьевна

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