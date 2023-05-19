Ковалев Иоанн Назаров
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения12.11.1910
Дата смерти07.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1910
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
13.11.1910
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
07.12.1910