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Ковалев Иоанн Назаров

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

12.11.1910

Дата смерти

07.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1910

Отец: Ковалев Азарий (Назар) Федосеев

Мать: Ковалева Евдокия Тимофеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
13.11.1910
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
07.12.1910