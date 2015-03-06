Петухов Роман Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Роман Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.2015

Отец: не указан

Мать: Петухова Ольга Сергеевна

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