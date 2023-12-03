Швалов Сергей Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвалов Сергей Станиславович

Швалов Сергей Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1971

Отец: Швалов Станислав Прокопьевич

Мать: Швалова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.08.1992

Дочь: Колосова Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: Швалова Людмила Станиславовна

Рождение ребёнка
18.10.2011

Сын: Швалов Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Швалова Людмила Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швалова Людмила Станиславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close