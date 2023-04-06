Дроница Ануфрий Кондратьевич
Место рожденияТомская область
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Дроница Кондратий
Мать: не указана
Томская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Дроница Александр Ануфриевич
Мать ребёнка: Дроница Софья Максимовна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дроница Екатерина Ануфриевна
Мать ребёнка: Дроница Софья Максимовна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Дроница Нина Ануфриевна
Мать ребёнка: Дроница Софья Максимовна
Томская область, спецпоселение
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Дроница Любовь Ануфриевна
Мать ребёнка: Дроница Софья Максимовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Лукиянова Надежда Ануфриевна
Мать ребёнка: Дроница Софья Максимовна
Томская область
Смерть
Неизвестно