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Дроница Ануфрий Кондратьевич

Место рождения

Томская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Дроница Кондратий

Мать: не указана

Томская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Дроница Александр Ануфриевич

Мать ребёнка: Дроница Софья Максимовна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дроница Екатерина Ануфриевна

Мать ребёнка: Дроница Софья Максимовна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Дроница Нина Ануфриевна

Мать ребёнка: Дроница Софья Максимовна

Томская область, спецпоселение
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Дроница Любовь Ануфриевна

Мать ребёнка: Дроница Софья Максимовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Лукиянова Надежда Ануфриевна

Мать ребёнка: Дроница Софья Максимовна

Томская область
Смерть
Неизвестно