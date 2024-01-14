Ярошенко (Стеблина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошенко (Стеблина) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1956

Отец: Стеблин Николай Сергеевич

Мать: Стеблина Таисия Сергеевна

Рождение ребёнка
04.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярошенко Николай Валерьевич

Рождение ребёнка
11.09.1980

Сын: Ярошенко Николай Валерьевич

Отец ребёнка: Ярошенко Валерий Владиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярошенко Валерий Владиславович

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