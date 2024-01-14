Ярошенко (Стеблина) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1956
Рождение ребёнка
04.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярошенко Николай Валерьевич
Рождение ребёнка
11.09.1980
Сын: Ярошенко Николай Валерьевич
Отец ребёнка: Ярошенко Валерий Владиславович
Бракосочетание
Неизвестно