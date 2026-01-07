Болотова Стефанида Тимофеевна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Болотова Стефанида Тимофеевна

Автор
ИВ
Васильева (арабкина) И.

женский, родилась 1833

умерла Неизвестно

Супруги
Болотов Филип Петрович1833 г.р.
Дети
Болотова Евдокия Филиповна22.02.1858 г.р.
(Болотова) Анастасия ФилиповнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болотова) Анастасия Филиповна

Отец ребёнка: Болотов Филип Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Филип Петрович

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Рождение ребёнка
22.02.1858

Дочь: Болотова Евдокия Филиповна

Отец ребёнка: Болотов Филип Петрович

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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