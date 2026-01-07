Болотова Стефанида Тимофеевна
женский, родилась 1833
умерла Неизвестно
Супруги
Болотов Филип Петрович1833 г.р.
Дети
Болотова Евдокия Филиповна22.02.1858 г.р.
(Болотова) Анастасия ФилиповнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Болотова) Анастасия Филиповна
Отец ребёнка: Болотов Филип Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
22.02.1858
Дочь: Болотова Евдокия Филиповна
Отец ребёнка: Болотов Филип Петрович
Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
Неизвестно