Шайхразиев Айрат Ильгизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхразиев Айрат Ильгизович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.2014

Сын: Шайхразиев Эльман Айратович

Мать ребёнка: Шайхразиева Алия Ильдусовна

Рождение ребёнка
17.08.2020

Дочь: Шайхразиева Лия Айратовна

Мать ребёнка: Шайхразиева Алия Ильдусовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайхразиева Алия Ильдусовна

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