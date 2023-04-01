Шайхразиев Айрат Ильгизович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.2014
Сын: Шайхразиев Эльман Айратович
Мать ребёнка: Шайхразиева Алия Ильдусовна
Рождение ребёнка
17.08.2020
Дочь: Шайхразиева Лия Айратовна
Мать ребёнка: Шайхразиева Алия Ильдусовна
Бракосочетание
Неизвестно