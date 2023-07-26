Терлецкий Пантелеймон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терлецкий Пантелеймон Иванович

Место рождения

село Шимковец, Кременецкого уезда

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

село Шимковец, Кременецкого уезда
Бракосочетание
27.09.1881 ст.

Жена: Терлецкая Христина Захарьевна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин Кременецкого уезда села Шимковец, Пантелеймон Иванов Терлецкий провославного вероисповедания вторым браком Крестьянка села Чесновского Раковца Христина Захариева Гамулиха провославного веро... Показать все
Смерть
Неизвестно
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