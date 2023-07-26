Терлецкий Пантелеймон Иванович
Место рождениясело Шимковец, Кременецкого уезда
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
село Шимковец, Кременецкого уезда
Бракосочетание
27.09.1881 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин Кременецкого уезда села Шимковец, Пантелеймон Иванов Терлецкий провославного вероисповедания вторым браком Крестьянка села Чесновского Раковца Христина Захариева Гамулиха провославного веро... Показать все
Смерть
Неизвестно