Вассерман Пашиха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Вассерман Фейвиш (Павел)
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Литвина Гитель (Гутя)
Отец ребёнка: Вассерман Фейвиш (Павел)
г.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия
Рождение ребёнка
?.06.1884
Сын: Вассерман Вольф (Владимир)
Отец ребёнка: Вассерман Фейвиш (Павел)
Рождение ребёнка
1890
Сын: Вассерман Леонтий
Отец ребёнка: Вассерман Фейвиш (Павел)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корф Голда
Отец ребёнка: Вассерман Фейвиш (Павел)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенатор Лея
Отец ребёнка: Вассерман Фейвиш (Павел)
Смерть
Неизвестно