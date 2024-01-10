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Вассерман Пашиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Вассерман Иосиф Павлович

Отец ребёнка: Вассерман Фейвиш (Павел)

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Литвина Гитель (Гутя)

Отец ребёнка: Вассерман Фейвиш (Павел)

г.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия
Рождение ребёнка
?.06.1884

Сын: Вассерман Вольф (Владимир)

Отец ребёнка: Вассерман Фейвиш (Павел)

Рождение ребёнка
1890

Сын: Вассерман Леонтий

Отец ребёнка: Вассерман Фейвиш (Павел)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корф Голда

Отец ребёнка: Вассерман Фейвиш (Павел)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенатор Лея

Отец ребёнка: Вассерман Фейвиш (Павел)

Смерть
Неизвестно
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