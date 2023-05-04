Захарова Фекла Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Фекла Зиновьевна

Захарова Фекла Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1872 ст.

Дочь: Захарова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.03.1873 ст.

Дочь: Захарова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
20.09.1876 ст.

Дочь: Захарова Иустина Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1877 ст.

Сын: Захаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1879 ст.

Сын: Захаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Васильевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно