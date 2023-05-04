Захарова Фекла Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1872 ст.
Дочь: Захарова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.03.1873 ст.
Дочь: Захарова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1876 ст.
Дочь: Захарова Иустина Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1877 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1879 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Васильевич
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно