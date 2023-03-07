Лаптев Василий
Место рождения
Дата рождения01.04.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1954
Отец: Лаптев Николай
Мать: Лаптева Матрена
Бракосочетание
08.02.1975
Жена: Лаптева Людмила
Первопесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.01.1976
Дочь: Резникова Оксана
Мать ребёнка: Лаптева Людмила
Рождение ребёнка
14.07.1983
Дочь: Деганова Мария
Мать ребёнка: Лаптева Людмила
Работа или профессия
Между 1994 и 2009
Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
работа в ОАО "Газпром"
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Образование
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
среднее техническое