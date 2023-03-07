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Лаптев Василий

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Место рождения

Бурлаки, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

01.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1954

Отец: Лаптев Николай

Мать: Лаптева Матрена

Бурлаки, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
08.02.1975

Жена: Лаптева Людмила

Первопесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.01.1976

Дочь: Резникова Оксана

Мать ребёнка: Лаптева Людмила

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.07.1983

Дочь: Деганова Мария

Мать ребёнка: Лаптева Людмила

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Между 1994 и 2009
Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
работа в ОАО "Газпром"
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Образование
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
среднее техническое
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