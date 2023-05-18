Савинкина (Саввина) (Романова) Прасковья Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкина (Саввина) (Романова) Прасковья Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Романов Игнатий Емельянов

Мать: Романова Степанида Николаева

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Брагина Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Савинкин (саввин) Максим Савинов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1874

Дочь: Мавра Максимова

Отец ребёнка: Савинкин (саввин) Максим Савинов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Савинкин Иван Максимович

Отец ребёнка: Савинкин (саввин) Максим Савинов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинкин (саввин) Максим Савинов

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Брак 1856г