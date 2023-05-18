Савинкина (Саввина) (Романова) Прасковья Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Брагина Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Савинкин (саввин) Максим Савинов
Рождение ребёнка
26.04.1874
Дочь: Мавра Максимова
Отец ребёнка: Савинкин (саввин) Максим Савинов
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Савинкин (саввин) Максим Савинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Брак 1856г