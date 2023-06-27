Фомина (Вохиянов) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Вохиянов) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1954

Отец: Вохиянов Степан

Мать: Анисия сидоровна