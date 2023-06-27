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Фомина (Вохиянов) Тамара
Фомина (Вохиянов) Тамара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.04.1954
Пол
Женский
Отец
Вохиянов Степан
Мать
Анисия сидоровна
Около 1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1954
Отец:
Вохиянов Степан
Мать:
Анисия сидоровна
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