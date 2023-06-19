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Реттиев Матвей Федорович

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Реттиев Василий Федорович

Мать: Реттиева Екатерина Ивановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Сын: Реттиев Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Кирилловна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Реттиев Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Кирилловна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Реттиева Анна Матеевна

Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Кирилловна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Реттиева Агафья Матвеевна

Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Кирилловна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Реттиев Иван Метвеевич

Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Кирилловна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реттиева Евдокия Кирилловна

Смерть
Неизвестно