Реттиев Матвей Федорович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1827
Сын: Реттиев Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Реттиева Анна Матеевна
Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Реттиева Агафья Матвеевна
Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно