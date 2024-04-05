Borkowska (Zęgota) Marianna 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Borkowska (Zęgota) Marianna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1819 г.р.

Муж

1857 г.р.

Дети

1885 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Zęgota Franciszek

Мать: Piórkowska-Zęgota (Jóźwik) Marianna

Бракосочетание
04.06.1883

Муж: Borkowski Andrzej

Udrzynek, ostrowski, mazowieckie, Polska
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1883/35
Рождение ребёнка
29.08.1885

Сын: Borkowski Józef

Отец ребёнка: Borkowski Andrzej

Udrzynek, wyszkowski, mazowieckie, Polska
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1885/165
Смерть
Неизвестно

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