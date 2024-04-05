Borkowska (Zęgota) Marianna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
04.06.1883
Муж: Borkowski Andrzej
Udrzynek, ostrowski, mazowieckie, Polska
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1883/35
Рождение ребёнка
29.08.1885
Сын: Borkowski Józef
Отец ребёнка: Borkowski Andrzej
Udrzynek, wyszkowski, mazowieckie, Polska
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1885/165
Смерть
Неизвестно