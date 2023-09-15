Диденко (Деркач) Оксана
Место рождения
Дата рождения01.02.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.2021
Сын: Диденко Елисей Александрович
Отец ребёнка: Диденко Александр Анатольевич
Мурино
Рождение ребёнка
16.05.2023
Дочь: Арина Александровна
Отец ребёнка: Диденко Александр Анатольевич
Мурино
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мурино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область