Диденко (Деркач) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко (Деркач) Оксана

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

01.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
12.06.2021

Сын: Диденко Елисей Александрович

Отец ребёнка: Диденко Александр Анатольевич

Мурино
Рождение ребёнка
16.05.2023

Дочь: Арина Александровна

Отец ребёнка: Диденко Александр Анатольевич

Мурино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диденко Александр Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
Мурино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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