Пирожков Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирожков Петр Дмитриевич

Пирожков Петр Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Похоз 12 лист 4
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пирожкова Анастасия Ивановна

Скрыто настройками приватности
Работа или профессия
1952
Мелькомбинат
Место жительства
1952
Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Красные Гари
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирожкова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close