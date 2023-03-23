Пирожков Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Похоз 12 лист 4
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пирожкова Анастасия Ивановна
Скрыто настройками приватности
Работа или профессия
1952
Мелькомбинат
Место жительства
1952
Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Красные Гари
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно