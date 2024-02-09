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Смирнов Федор Васильевич

Место рождения

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1881

Дата смерти

После 1926

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881

Отец: Смирнов Василий Семенович

Мать: Смирнова Наталия Филиповна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.04.1904

Жена: Смирнова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
20.05.1905

Сын: Смирнов Иван Федорович

Мать ребёнка: Смирнова Наталия Петровна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1908

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Смирнова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Сын: Смирнов Константин Федорович

Мать ребёнка: Смирнова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
21.10.1913

Дочь: Феоктиста Федоровна

Мать ребёнка: Смирнова Наталия Петровна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1915

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Смирнова Наталия Петровна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.03.1917

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Смирнова Наталия Петровна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
14.05.1917

Жена: Смирнова Наталия Васильевна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1918

Сын: Смирнов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Смирнова Наталия Васильевна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1920

Дочь: Римма Федоровна

Мать ребёнка: Смирнова Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
11.05.1922

Сын: Смирнов Христофор Федорович

Мать ребёнка: Смирнова Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
05.03.1924

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Смирнова Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
10.02.1926

Сын: Смирнов Василий Федорович

Мать ребёнка: Смирнова Наталия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1926
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