Смирнов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1881
Дата смертиПосле 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881
Бракосочетание
30.04.1904
Рождение ребёнка
20.05.1905
Мать ребёнка: Смирнова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Смирнова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Сын: Смирнов Константин Федорович
Мать ребёнка: Смирнова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
21.10.1913
Дочь: Феоктиста Федоровна
Мать ребёнка: Смирнова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
12.08.1915
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Смирнова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1917
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Смирнова Наталия Петровна
Бракосочетание
14.05.1917
Рождение ребёнка
02.05.1918
Мать ребёнка: Смирнова Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
29.06.1920
Дочь: Римма Федоровна
Мать ребёнка: Смирнова Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
11.05.1922
Сын: Смирнов Христофор Федорович
Мать ребёнка: Смирнова Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
05.03.1924
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Смирнова Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
10.02.1926
Сын: Смирнов Василий Федорович
Мать ребёнка: Смирнова Наталия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1926