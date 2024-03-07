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Лось Георгий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1905

Дата смерти

08.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1905

Отец: Лось Фёдор Макарьевич

Мать: Лось Мария Антоновна

Рождение ребёнка
22.01.1933

Дочь: Лось Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Лось Елена Александровна

Рождение ребёнка
04.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юренок Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лось Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юренок Ольга Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-хирург
Смерть
08.12.1981
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