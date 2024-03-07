Лось Георгий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1905
Дата смерти08.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1905
Отец: Лось Фёдор Макарьевич
Мать: Лось Мария Антоновна
Рождение ребёнка
22.01.1933
Дочь: Лось Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Лось Елена Александровна
Рождение ребёнка
04.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юренок Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лось Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юренок Ольга Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-хирург
Смерть
08.12.1981