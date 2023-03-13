Кузьминский Иван Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьминский Иван Игнатьевич

Кузьминский Иван Игнатьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1839

Отец: Косьминский Игнатий Ефимович

Мать: Косьминская Наталья Петровна

Бракосочетание
16.07.1861

Жена: Кузьминская Татьяна Петровна

по жениху: с.Новоуспенского Ржевского уезда священник Илья Игнатьев Колачев,с.Сытькова Ржевского уезда дьячек Дормедонт Александров Михайловский по невесте: п.Язвиц Ржевского уезда священник Петр Петр... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close