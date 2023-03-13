Кузьминский Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1839
Бракосочетание
16.07.1861
по жениху: с.Новоуспенского Ржевского уезда священник Илья Игнатьев Колачев,с.Сытькова Ржевского уезда дьячек Дормедонт Александров Михайловский по невесте: п.Язвиц Ржевского уезда священник Петр Петр... Показать все
Смерть
Неизвестно