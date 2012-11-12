Сайфуллин Насых Шамсетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллин Насых Шамсетдинович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.01.1937

Дата смерти

12.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937

Отец: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Мать: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.11.2012
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

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