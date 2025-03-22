Игнатов Николай Фёдорович
мужской, родился 08.04.1926
умер 12.01.1989
ОтецИгнатов ФёдорНеизвестно г.р.
МатьИгнатова ФеняНеизвестно г.р.
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Рождение
08.04.1926
Отец: Игнатов Фёдор
Мать: Игнатова Феня
Рождение ребёнка
16.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатова (Варфоломеева) Александра Алексеевна
Арцыбашевской Шахты-3, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
12.01.1989