Игнатов Николай Фёдорович 08.04.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатов Николай Фёдорович

Автор
ЕЛ
Лукерина Е.

мужской, родился 08.04.1926

умер 12.01.1989

Отец
Игнатов ФёдорНеизвестно г.р.
Мать
Игнатова ФеняНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1926

Отец: Игнатов Фёдор

Мать: Игнатова Феня

Рождение ребёнка
16.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатова (Варфоломеева) Александра Алексеевна

Арцыбашевской Шахты-3, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
12.01.1989

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