Шихалев Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихалев Петр Александрович

Шихалев Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1959

Дата смерти

08.12.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1980

Сын: Шихалев Александр Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.12.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.