Шихалев Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1959
Дата смерти08.12.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1980
Сын: Шихалев Александр Петрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.12.2015