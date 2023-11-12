Шлукина Валерия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлукина Валерия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2010

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2010

Отец: Шлукин Виктор Николаевич

Мать: Агафонова Ольга

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