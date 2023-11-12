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Шлукина Валерия Викторовна
Шлукина Валерия Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2010
Пол
Женский
Отец
Шлукин Виктор Николаевич
1988 г.р.
Мать
Агафонова Ольга
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2010
Отец:
Шлукин Виктор Николаевич
Мать:
Агафонова Ольга
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