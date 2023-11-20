(Багаева) Вера Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Багаева) Вера Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Багаев Карп Филиппович

Мать: Багаев Авдотья Семеновна

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