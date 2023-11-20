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(Багаева) Вера Карповна
(Багаева) Вера Карповна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Пол
Женский
Отец
Багаев Карп Филиппович
1713 г.р.
Мать
Багаев (Багаева) Авдотья Семеновна
1724 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Багаев Карп Филиппович
Мать:
Багаев Авдотья Семеновна
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