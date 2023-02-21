(Вейкнис) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вейкнис) Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Вейкнис Иозас

Мать: Вейкнис Анисия

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