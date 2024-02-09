(Мордвинова) Майя Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мордвинова) Майя Георгиевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антропов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антропов Константин

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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