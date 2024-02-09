(Мордвинова) Майя Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антропов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антропов Константин
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно