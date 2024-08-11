Верцинский Роман Бонифациевич (Бонифатьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верцинский Роман Бонифациевич (Бонифатьевич)

Место рождения

Белоруссия, Гродно

Дата рождения

1841

Дата смерти

25.09.1901

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Верцинский Бонифаций

Мать: Верцинская (Струтвинская) Петронелла Михайловна

Бракосочетание
1871

Жена: Верцинская (Матушевиц) Фелиция

Рождение ребёнка
29.06.1872

Сын: Верцинский Вячеслав (Вацлав) Романович

Мать ребёнка: Верцинская (Матушевиц) Фелиция

Бракосочетание
Около 1882

Жена: Верцинская (Дрейер) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Верцинский Юлий Романович

Мать ребёнка: Верцинская (Дрейер) Юлия Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
23.06.1890

Жена: Верцинская (Богданович) Станислава Станиславовна

Супруг(-а): Станислава Верцинская (Богданович)
Смерть
25.09.1901
Похороны
Неизвестно

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