Верцинский Роман Бонифациевич (Бонифатьевич)
Место рожденияБелоруссия, Гродно
Дата рождения1841
Дата смерти25.09.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
29.06.1872
Сын: Верцинский Вячеслав (Вацлав) Романович
Мать ребёнка: Верцинская (Матушевиц) Фелиция
Бракосочетание
Около 1882
Рождение ребёнка
1885
Сын: Верцинский Юлий Романович
Мать ребёнка: Верцинская (Дрейер) Юлия Ивановна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
23.06.1890
Супруг(-а): Станислава Верцинская (Богданович)
Смерть
25.09.1901
Похороны
Неизвестно