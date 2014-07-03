Лаптева Алёна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Алёна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.2014

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.2014

Отец: Лаптев Кирилл Андреевич

Мать: не указана

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