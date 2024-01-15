Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

До 1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Около 1753 г.р.
Около 1755 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Елена Филипповна

Отец ребёнка: Филип Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Семен Филиппович

Отец ребёнка: Филип Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Филип Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Васса Филипповна

Отец ребёнка: Филип Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Васса Филипповна

Отец ребёнка: Филип Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филип Дмитриевич

Смерть
До 1775
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