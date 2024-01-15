Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиДо 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Елена Филипповна
Отец ребёнка: Филип Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Семен Филиппович
Отец ребёнка: Филип Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Филип Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Васса Филипповна
Отец ребёнка: Филип Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Васса Филипповна
Отец ребёнка: Филип Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филип Дмитриевич
Смерть
До 1775