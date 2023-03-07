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Смирнов Николай Сергеевич

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Место рождения

Середнево, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

27.11.1903

Дата смерти

17.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1903

Отец: Смирнов Сергей Антониевич

Мать: Смирнова Анна Яковлевна

Середнево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
15.09.1933

Жена: Смирнова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1935

Дочь: Матюнина Клара Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Лидия Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Призыв на военную службу
1942
Орехово, Галичский муниципальный район, Костромская область
04.01.1942 Ореховский РВК, Костромская обл.
Смерть
17.09.1943
Жигари, Великолукский муниципальный район, Псковская область
1195 стрелковый полк, 360 стрелковой дивизии
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