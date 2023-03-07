Смирнов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1903
Дата смерти17.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1903
Отец: Смирнов Сергей Антониевич
Мать: Смирнова Анна Яковлевна
Место жительства
1932
Бракосочетание
15.09.1933
Жена: Смирнова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1935
Дочь: Матюнина Клара Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Лидия Ивановна
Призыв на военную службу
1942
Орехово, Галичский муниципальный район, Костромская область
04.01.1942 Ореховский РВК, Костромская обл.
Смерть
17.09.1943
Жигари, Великолукский муниципальный район, Псковская область
1195 стрелковый полк, 360 стрелковой дивизии