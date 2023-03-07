Лобов Максим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобов Максим Семенович

Лобов Максим Семенович

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Лобов Семен Тимофеевич

Мать: Лобова Прасковья Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Лобов Агап Максимович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Лобов Иван Максимович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Лобов Степан Максимович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ульяна Максимовна

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1798
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close