Лобов Максим Семенович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Лобов Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ульяна Максимовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1798