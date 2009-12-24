Веселов Николай Алексеевич
Место рожденияБородинское, Выборгский район, Ленинградская область, Россия
Дата рождения18.04.1933
Дата смерти24.12.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бородинское, Выборгский район, Ленинградская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.12.2009
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область