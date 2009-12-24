Веселов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселов Николай Алексеевич

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Место рождения

Бородинское, Выборгский район, Ленинградская область, Россия

Дата рождения

18.04.1933

Дата смерти

24.12.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бородинское, Выборгский район, Ленинградская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.12.2009
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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