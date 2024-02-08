Лоскутова Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
В РС 1858 года 7 мая - 26 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1238~1239_3
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Лоскутова Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Авксентьевич
В РС 1858 года 7 мая - полугоду. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1238~1239_3
Бракосочетание
До 1857
Смерть
Неизвестно