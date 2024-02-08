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Лоскутова Александра Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

В РС 1858 года 7 мая - 26 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1238~1239_3
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Лоскутова Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Авксентьевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 года 7 мая - полугоду. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1238~1239_3
Бракосочетание
До 1857

Муж: Лоскутов Афанасий Авксентьевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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