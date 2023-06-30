Chiplakova Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Chiplakov Константин Иванович
Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chiplakov Василий Иванович
Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Chiplakova Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Chiplakova София Ивановна
Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно