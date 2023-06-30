Chiplakova Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chiplakova Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

LV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Chiplakov Константин Иванович

Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Chiplakov Василий Иванович

Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Chiplakova Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Chiplakova София Ивановна

Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Chiplakov Иван Иванович

Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Chiplakov Иван Лазаревич

Смерть
Неизвестно