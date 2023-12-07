Татьяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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