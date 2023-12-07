Татьяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно