Кадышников Стефан Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кадышников Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1906
Дочь: Кадышникова Анна Стефановна
Мать ребёнка: Фекла Алексндровна
Гагарысова деревня
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Алексндровна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня