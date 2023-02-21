Кадышников Стефан Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышников Стефан Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадышников Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1906

Дочь: Кадышникова Анна Стефановна

Мать ребёнка: Фекла Алексндровна

Гагарысова деревня
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Алексндровна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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