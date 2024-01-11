Бочаров Иосиф Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Иосиф Спиридонович

Место рождения

Россия

Дата рождения

29.03.1902

Дата смерти

До 1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1902

Отец: Бочаров Спиридон Федорович

Мать: Бочарова Марфа Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочарова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
04.10.1931

Дочь: Цопа Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Бочарова Анна Афанасьевна

Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
01.02.1934

Сын: Бочаров Виктор Иосифович

Мать ребёнка: Бочарова Анна Афанасьевна

Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Бочарова Анна Афанасьевна

Смерть
До 1968
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