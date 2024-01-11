Бочаров Иосиф Спиридонович
Место рожденияРоссия
Дата рождения29.03.1902
Дата смертиДо 1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1902
Россия
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочарова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
04.10.1931
Дочь: Цопа Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Бочарова Анна Афанасьевна
Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
01.02.1934
Мать ребёнка: Бочарова Анна Афанасьевна
Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Бочарова Анна Афанасьевна
Смерть
До 1968