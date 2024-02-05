Шиков Лев Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиков Лев Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шиков Афанасий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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