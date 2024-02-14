Сахипзямал Тимиргалеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1550
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1550
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шафигулла Сабитов
Рождение ребёнка
22.06.1886
Сын: Сибгатулла
Отец ребёнка: Шафигулла Сабитов
Рождение ребёнка
20.05.1893
Сын: Нурулла
Отец ребёнка: Шафигулла Сабитов
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Бибивасима
Отец ребёнка: Шафигулла Сабитов
Смерть
Неизвестно