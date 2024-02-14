Сахипзямал Тимиргалеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахипзямал Тимиргалеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1550

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1550

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафигулла Сабитов

Рождение ребёнка
22.06.1886

Сын: Сибгатулла

Отец ребёнка: Шафигулла Сабитов

Рождение ребёнка
20.05.1893

Сын: Нурулла

Отец ребёнка: Шафигулла Сабитов

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Бибивасима

Отец ребёнка: Шафигулла Сабитов

Смерть
Неизвестно

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