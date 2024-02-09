Ксения Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Герасимовна

Место рождения

Братовщина, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1819 г.р.

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Герасим Иванович

Мать: не указана

Братовщина, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.02.1813 ст.

Муж: Яков Андрианович

Митрополье, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Фекла Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Андрианович

Цернское, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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