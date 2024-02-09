Ксения Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Герасим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1813 ст.
Муж: Яков Андрианович
Митрополье, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Фекла Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Андрианович
Цернское, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно