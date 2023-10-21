Едрёнкина Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Иоанн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Едрёнкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Едрёнкин Александр Валерьянович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пичужкина Анфиса Александрова
Отец ребёнка: Едрёнкин Александр Валерьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858