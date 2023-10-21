Едрёнкина Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкина Ефимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Едрёнкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Едрёнкин Александр Валерьянович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пичужкина Анфиса Александрова

Отец ребёнка: Едрёнкин Александр Валерьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едрёнкин Александр Валерьянович

Смерть
До 1858
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