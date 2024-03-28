Волкова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.2003
Сын: Волков Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Волков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
30.04.2009
Отец ребёнка: Волков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
05.03.2018
Дочь: Волкова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Волков Алексей Александрович