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Волкова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
16.03.2003

Сын: Волков Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
30.04.2009

Сын: Волков Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
05.03.2018

Дочь: Волкова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Волков Алексей Александрович

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