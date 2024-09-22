Черногубова (Тренина) Устинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черногубова (Тренина) Устинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Тренин Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1881

Муж: Черногубов Даниил Виссарионович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Андрей и Афанасий Федоровичи Черногубовы, крестьяне д. Грушино По невесте: Филипп Миронович и уволенный в запас рядовой Дмитрий Яковлевич Тренин
Рождение ребёнка
08.06.1882

Дочь: Устинья Даниловна

Отец ребёнка: Черногубов Даниил Виссарионович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Акулина Ефимовна Тренина, крестьянская дочь л. Грушино
Рождение ребёнка
18.06.1899

Сын: Черногубов Петр Данилович

Отец ребёнка: Черногубов Даниил Виссарионович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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