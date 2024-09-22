Черногубова (Тренина) Устинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Тренин Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1881
По жениху: Андрей и Афанасий Федоровичи Черногубовы, крестьяне д. Грушино По невесте: Филипп Миронович и уволенный в запас рядовой Дмитрий Яковлевич Тренин
Рождение ребёнка
08.06.1882
Дочь: Устинья Даниловна
Отец ребёнка: Черногубов Даниил Виссарионович
Воспреемник Акулина Ефимовна Тренина, крестьянская дочь л. Грушино
Рождение ребёнка
18.06.1899
Сын: Черногубов Петр Данилович
Отец ребёнка: Черногубов Даниил Виссарионович
Смерть
Неизвестно