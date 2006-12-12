Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Куяшова Василиса Олеговна
Куяшова Василиса Олеговна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.12.2006
Пол
Женский
Отец
Куяшов Олег Леонидович
1970 г.р.
Мать
Куяшова (Андрианова) Александра Борисовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2006
Отец:
Куяшов Олег Леонидович
Мать:
Куяшова Александра Борисовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь