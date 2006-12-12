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Куяшова Василиса Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2006

Отец: Куяшов Олег Леонидович

Мать: Куяшова Александра Борисовна