Бонфельд Морис Шлемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонфельд Морис Шлемович

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Место рождения

г. Кропивницкий, Украина

Дата рождения

26.11.1939

Дата смерти

09.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кропивницкий, Украина
Место жительства
С 1957 по 1959
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1959 по 1968
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1968 по 2005
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
09.12.2005
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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