Бонфельд Морис Шлемович
Место рожденияг. Кропивницкий, Украина
Дата рождения26.11.1939
Дата смерти09.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Кропивницкий, Украина
Место жительства
С 1957 по 1959
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1959 по 1968
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1968 по 2005
Смерть
09.12.2005