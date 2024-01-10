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Рафикова Бибигазиза Галиулловна

Место рождения

д.Куюк Балтасинского района

Дата рождения

1899

Дата смерти

04.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Куюк Балтасинского района
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Садыкова Галия Шайхутдниовна

Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович

д.Бурбаш
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шайхутдинов Зиятдин Шайхутдинович

Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович

д.Бурбаш
Рождение ребёнка
06.09.1927

Дочь: Сулейманова Гамиля Шайхутдиновна

Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович

д.Бурбаш
Рождение ребёнка
09.02.1933

Сын: Шайхутдинов Низаметдин Шайхутдинович

Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович

д.Бурбаш
Рождение ребёнка
03.11.1938

Дочь: Сафина Амина

Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович

Дер.Бурбаш
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сажида Шайхутдиновна

Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович

д.Бурбаш
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайхутдинов Гарафетдин Шайхутдинович

Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович

д.Бурбаш
Смерть
04.08.1961
д.Бурбаш
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