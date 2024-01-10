Рафикова Бибигазиза Галиулловна
Место рожденияд.Куюк Балтасинского района
Дата рождения1899
Дата смерти04.08.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Куюк Балтасинского района
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Садыкова Галия Шайхутдниовна
Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович
д.Бурбаш
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шайхутдинов Зиятдин Шайхутдинович
Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович
д.Бурбаш
Рождение ребёнка
06.09.1927
Дочь: Сулейманова Гамиля Шайхутдиновна
Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович
д.Бурбаш
Рождение ребёнка
09.02.1933
Сын: Шайхутдинов Низаметдин Шайхутдинович
Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович
д.Бурбаш
Рождение ребёнка
03.11.1938
Дочь: Сафина Амина
Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович
Дер.Бурбаш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сажида Шайхутдиновна
Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович
д.Бурбаш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайхутдинов Гарафетдин Шайхутдинович
Отец ребёнка: Рафиков Шайхутдин Рафикович
д.Бурбаш
Смерть
04.08.1961
д.Бурбаш